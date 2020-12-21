القومي للبحوث الفلكية: لا داعي للقلق من ظاهرة اقتران الكواكب غدا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرة اقتران الكواكب بين زحل والمشترى ليست فريدة، موضحًا أنها تظهر كل 20 عامًا.

وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أن الجديد هذه المرة هو قرب مسافة اقترانهما من الأرض، على أن يبعد المشترى بحوالي مليار إلا ربع كيلو متر، وزحل بحوالي مليار و4. كيلو متر من الشمس.

وأكد أنه لا داعي للقلق من اقتران الكواكب مع بعضها البعض، نافيًا جميع الشائعات التي تُثار حول هذا الأمر.

وأوضح أن الكوكبين سيظهرون كجسم واحد بالنسبة للعين المجردة، نظرًا لأن أحدهما سيغطي على الآخر، ذاكرًا أنهما سيبدءان في الابتعاد تدريجيا حتى الانفصال تمامًا يوم 25 من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد سماء مصر والوطن العربي، بعد غروب الشمس مساء غدٍ الإثنين 21 ديسمبر 2020 وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوى بالنصف الشمالي للكرة الأرضية، اقتران نادر بين كوكبي المشترى وزحل، حيث يكونان في أقرب مسافة ظاهرية وسيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهو أقرب اقتران مرئي بين الكوكبين في سماء الليل منذ عام 1623 ميلادية أي منذ نحو 397 عامًا.