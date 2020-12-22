 جو بايدن يتلقى لقاح فايزر-بيونتك لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جو بايدن يتلقى لقاح فايزر-بيونتك لفيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:47 م | آخر تحديث: الإثنين 21 ديسمبر 2020 - 11:47 م

تلقّى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، جرعة من لقاح شركة "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس "كورونا"، بشكل علني، في محاولة لتعزيز ثقة الأمريكيين في اللقاح في الوقت الذي يجري توزيعه في مختلف أنحاء البلاد.

وقال بايدن عن اللقاح عقب تلقي الجرعة الأولى منه في أحد مستشفيات ولاية ديلاور: "لا شيء لتقلقوا بشأنه"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

ويعد بايدن آخر السياسيين الأمريكيين الذين يتلقوا اللقاح، إذ تلقاه نائب الرئيس مايك بنس علنا في البيت الأبيض الجمعة الماضي، فضلا عن بعض أعضاء الكونجرس.

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