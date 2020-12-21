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تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الاثنين، فعاليات الاحتفالية الفنية التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم، والتى تحمل عنوان "أحنا البهجة" من إخراج عادل حسان، وتقام فى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية.

وأكدت "عبد الدايم" الحرص الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم لذوي الهمم وتنظيم الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى تساهم فى إظهار طاقاتهم والاستفادة من امكاناتهم.

وأضافت وزيرة الثقافة أن السمات الإبداعية لهم تؤهلهم للمنافسة وإثبات الذات في كافة مجالات الإبداع والابتكار. وتابعت أن رعاية أبنائنا من ذوى القدرات واجب وطنى ورسالة سامية تهدف إلى دمجهم فى الحياة العامة بشكل طبيعى.

وأشارت إلى جهود اكتشاف وتبنى المواهب الفنية والأدبية منهم والعمل على تنمية مواهبهم وتطويرها بشكل صحيح بهدف تحفيزهم باعتبارهم أحد الاضلاع الهامة للمجتمع.

تتضمن الاحتفالية افتتاح معرض تشكيلى من إبداعات الأطفال ذوى الهمم إلى جانب استعراض غنائي باسم "إحنا البهجة" أشعار سامح مجاهد، وألحان أحمد الناصر، وتصميم محمد ميزو، بالاضافة إلى مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية وتابلوهات الباليه يقدمها أعضاء فرقة مسرح الشمس، التابعة للبيت الفني للمسرح، وبمشاركة عناصر من فنانى دار الأوبرا المصرية والمعهد العالى للباليه التابع لأكاديمية الفنون وفرقة بني سويف الاستعراضية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.

كما يتم عرض فيلم وثائقي من إخراج ياسر عطيه يتناول جهود وزارة الثقافة لرعاية وتبنى ذوي القدرات الخاصة من خلال كافة قطاعاتها. صمم الديكور مهندس محمد الغرباوي والإضاءة ياسر شعلان.