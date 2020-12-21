مدير الطرق بالأقصر: حل مشكلة طريق القرايا بين إسنا وإدفو

قال المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إنه في إطار جهود محافظة الأقصر لإعادة تأهيل ورصف الطرق الرئيسية، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لحل مشكلة "طريق القرايا" بين إسنا وإدفو، الواقع ضمن طريق (القاهرة- أسوان الزراعي الغربي)، وافق اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، على اعتماد رصف وترميم وتنفيذ أعمال سواتر خرسانية (نيوجرسي) للمناطق التي حدث انهيارات بجوانبها بطول 5 كيلومترات كمرحلة أولى، وذلك بمجرد الانتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادي التي ستقوم بها الإدارة العامة للري.

وأوضح أنه تم مخاطبة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بقنا؛ لسرعة الانتهاء من أعمال الحماية لترعة الرمادي؛ للبدء في أعمال إصلاح الطريق وعمل السواتر الخرسانية (نيوجرسي) وإنهاء أعمال الرصف عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة.

يذكر أنه تم تكليف كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري بصفتها المسئولة عن طريق (القاهرة- أسوان الزراعي الغربي)، والإدارة المركزية للري المسئولة عن ترعة الرمادي، التي حدث انهيارات بجوانبها، والتي يقع طريق القرايا عليها، بإجراء المعاينات العاجلة والسريعة لطريق (مصر- أسوان الغربي)؛ للوقوف علي حالة الطريق والمجرى المائي، وتم عمل المعاينة بحضور إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعدد من القيادات التنفيذية.