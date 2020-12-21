وزير التعليم العالي: اهتمام القيادة السياسية بالتعليم أدى لارتقاء الجامعات المصرية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم مما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية في عدة محافظات، وفتح فروع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد من الکلیات التكنولوجية فضلاً عن إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية.



وأشار إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية يستهدف تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، وتطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات.



كما افتتح الوزير المركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، والذي يضم عيادات كشف خارجية تشمل التأهيل البدني والتأهيل الوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الاحتياجات، فضلاً عن أن المركز مزود بحمامات سياحة علاجية واستشفائية، ويضم قسم داخلي لإقامة الأطفال ذوي الاحتياجات التي تحتاج إلى جلسات تأهيل مستمر، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات كبرى.



كما افتتح الوزير ومحافظ بني سويف معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بمقر الجامعة، ومبنى الاختبارات الإليكترونية والمدرجات بكلية التعليم الصناعي، والذي جرى تصميمه من طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية ومزود بأنظمة صوتية وكاميرات مراقبة وأجهزة حاسب آلي ذات كفاءة عالية، جرى توصيلها بشبكة الاختبارات بوزارة التعليم العالي، وذلك لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكافة مجمعات الجامعة بسعة خمسة آلاف طالب، ومكون من ثلاثة طوابق، حيث يعمل هذا النظام على حل مشكلات التصحيح خاصة مع الأعداد الهائلة للطلاب، والقضاء على ظاهرة الغش، فضلًا عن توفير الوقت والجهد والنفقات، بالإضافة إلى سهولة استخراج الإحصائيات والنتائج بدقة وشفافية.



وفي ختام الزيارة تفقد الوزير ومحافظ بني سويف عددًا من المنشأت التعليمية والخدمية بمقر الجامعة، والتي شملت مركز الطباعة والنشر، ومجمع الخدمات الطلابية، ووحدة تأمين السيارات، وملحق كلية طب أسنان.