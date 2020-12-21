مصادر: المحادثات بشأن مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستستمر على الأرجح غدا الثلاثاء

أكدت مصادر من الجانبين البريطاني والأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه من المرجح أن يواصل المفاوضون عن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا محادثاتهم بشأن اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد غدا الثلاثاء.



وتم إحراز تقدم محدود اليوم الاثنين، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت إن الحوكمة ومصائد الأسماك لا تزالان من القضايا الرئيسية التي تعرقل التقدم في المحادثات التجارية بين الاتحاد وبريطانيا.



وكرر جونسون تصريحاته السابقة، قائلا: "لا يزال الوضع هو أن شروط منظمة التجارة العالمية ستكون أكثر من مرضية بالنسبة للمملكة المتحدة، ويمكننا بالتأكيد مواجهة أي صعوبات تعترض طريقنا".



وأضاف "هذا لا يعني أننا لا نريد اتفاقا، لكن شروط منظمة التجارة العالمية ستكون مرضية تمامًا".



ويوافق جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على قواعد أساسية للتجارة، وهي أقل ملائمة بكثير من الاتفاقيات الحالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.



وفي وقت سابق اليوم، قال عمدة لندن صادق خان إنه يجب السماح باستمرار المباحثات بشأن التوصل لاتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد الموعد المحدد وهو 31 كانون أول/ديسمبر الجاري.



وأوضح في بيان " تأمين سلاسل الإمداد الرئيسية ومكافحة جائحة كورونا تتطلب جهود الوزراء الكاملة والموحدة بصورة أكثر من أي وقت مضى".



وأضاف " إنني أحث الحكومة على السعي رسميا لتمديد الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".



لكن المتحدث باسم جونسون نفى ذلك، وأكد أن الفترة الانتقالية ستنتهي كما هو مخطط لها في 31 من كانون أول/ديسمبر الجاري.