تراجعت مؤشرات البورصة المصرية فى بداية التعاملات اليوم الاثنين، فقد هبط المؤشر الرئيس egx30 بنسبة 1.66% عند مستوى 10709.94 نقطة، كما تراجع المؤشر egx100 بنسبة 3.77% عند مستوى 2941.41 نقطة، كما انخفض المؤشر egx70EWI بنسبة4.11%.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بصافى قيمة 7,124 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب إلى البيع بصافى قيمة 145,991 مليون جنيه، و6,978 مليون جنيه على التوالى.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.42% إلى مستوى 10890 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع.