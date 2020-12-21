مواطن يفارق الحياة بعد مشادة مع طبيب في مستشفى بلبيبس بالشرقية

فارق مواطن الحياة بمستشفى بلبيس المركزي في الشرقية، صباح اليوم الاثنين؛ بعد مشادة كلامية مع أحد أطباء قسم الاستقبال بالمستشفى.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوفاة أحد المواطنين في قسم الاستقبال بعد نشوب مشادة كلامية بينه وأحد الأطباء، قبل أن يسقط أرضًا ويفارق الحياة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفى كان في حالة غضب من أطباء المستشفى ونشبت مشادة بينه وبين أحد الأطباء، لكنه فارق الحياة بعد سقوطه فجأة دون سابق إنذار، فيما لم تتهم أسرة المتوفى أحد بالتسبب في وفاته، ولا تزال تحريات رجال الأمن جارية.