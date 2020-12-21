البرلمان العراقي يدعو إلى جلسة طارئة لبحث تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار

دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي يحضرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار في البلاد.

وقال الكعبي، في بيان صحفي اليوم، إن البرلمان العراقي دعا إلى عقد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي؛ للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار وتقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.

وما زالت الحكومة العراقية لليوم الثالث على التوالي تناقش بنود الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2021.

ومن جانب آخر، ذكر متعاملون في سوق الصيرفة العراقية اليوم أن سعر صرف الدولار الأمريكي سجل انخفاضا مقابل الدينار العراقي وفق السعر الجديد الذي اعتمده البنك المركزي العراقي بشكل رسمي ودخل التداول يوم أمس الأحد.

وأوضح متعاملون، أن الدولار انخفض في العراق بأدنى من السعر الرسمي للبنك المركزي، حيث بلغ سعر صرف الدولار في بغداد اليوم 1430 دينارا مقابل الدولار، فيما طرح البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار الأمريكي بمبلغ 1450 دينارا عراقيا لليوم الثاني على التوالي.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، قد أعلن أن سوق الصيرفة لم تسجل أرقاما تفوق تسعيرة البنك المركزي العراقي البالغة 1450دينارا مقابل الدولار الأمريكي.

وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية "الدولار" حاليا جيدة جدا وبموقف رصين، وأن البنك سيعمل على مضاعفة صرف الدولار إلى شركات الصيرفة بشكل مضاعف أيضا لتلبية احتياجات التجار والمصارف العراقية والزبائن بالسعر الرسمي الجديد البالغ 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.