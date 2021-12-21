المطارات الألمانية تتوقع ارتفاع عدد الركاب وحجم الشحن في العام المقبل

ألمحت توقعات المطارات الألمانية، إلى إمكانية حدوث زيادة في عدد ركابها وحجم البضائع المشحونة جوا في العام المقبل، وذلك بعدما شهدت المطارات في العام الحالي مجددا نتائج ضعيفة في عدد ركابها بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت رابطة المطارات الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع زيادة بمقدار 100 مليون راكب في العام المقبل وتحقيق نمو ملحوظ جديد في كمية البضائع المشحونة.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة رالف بايزل، في بيان، إن الموقف الوبائي سيواصل تقييد الطلب خلال شهور الشتاء القادمة، لكنه قال إنه على قناعة بأن الطلب من جانب العملاء الأفراد ورجال الأعمال سيزداد بقوة بمجرد إلغاء القيود على السفر.

وتوقعت الرابطة أن يصل عدد ركاب المطارات الألمانية في العام المقبل إلى نحو 180 مليون راكب وذلك بعدما وصل إلى أقل من 80 مليون راكب في العام الحالي ليمثل عدد الركاب المتوقع في العام المقبل تراجعا بنسبة تزيد على 28% مقارنة بعدد الركاب في عام 2019 قبل أزمة كورونا والذي كان قد وصل إلى 248 مليون راكب.

وحذرت الرابطة من أن العديد من المطارات واجهت تهديدا على وجودها بسبب التراجع في عدد الركاب، واستبعدت الرابطة عودة عدد ركاب المطارات الألمانية إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا قبل 2025.

في المقابل، حقق حجم البضائع المشحونة جوا ارتفاعا ملحوظا من جديد لأسباب من بينها اضطراب مسار النقل البحري في العام الحالي، وارتفعت كمية البضائع المشحونة جوا في المطارات الألمانية حتى نوفمبر الماضي بنسبة 18% مقارنة بكميتها في العام الماضي. وتوقعت الرابطة أن تزداد النسبة في العام المقبل بمقدار خمس نقاط مئوية.