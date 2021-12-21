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أعداد جريدة الشروق
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البنك الدولي يعلن التزامه بدعم الإنعاش الاقتصادي في تونس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 8:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 8:02 ص

 أعلن البنك الدولي اليوم الإثنين أنه ملتزم بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس في ظل الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج إن البنك سيدعم برنامج الإنعاش من أجل نمو شامل ومستدام في تونس.

وأوضح بالحاج في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن البنك عقد اجتماعا (عن بعد) هاما اليوم مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وفريقها الاقتصادي حول الوضع الدقيق لتونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

كانت الحكومة التونسية طلبت في وقت سابق استئناف المفاوضات مع البنك من أجل برنامج إقراض مقابل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية قد تطال كتلة الأجور والضرائب والمواد المدعمة وإصلاح المؤسسات العمومية.


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