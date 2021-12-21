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أسهم شركات التطوير العقاري الصينية تسجل أكبر ارتفاع لها خلال شهر

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 10:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 10:11 ص

سجلت أسهم شركات التطوير العقاري الصينية اليوم الثلاثاء، أكبر ارتفاع لها منذ شهر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع مؤشر سي.إس.آي 30 ريال استيت لأسهم شركات التطوير العقاري في الصين بنسبة 5.2% وهي أكبر زيادة له منذ شهر.

وارتفع سعر سهم شركة بولي ديفلوبمنتس أند هولدنجز جروب ليقترب من أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

وفي بورصة هونج كونج ارتفع سهم شركة سوناك تشاينا هولدنجز ليمتد بنسبة 9.2% بعد تراجعه أمس إلى مستوى قياسي.

وكان أداء شركات التطوير العقاري المسجلة في بورصات بر الصين الرئيسي وهونج كونج قد تباين خلال الأسابيع الأخيرة، مع تفوق أداء الشركات المسجلة في بورصتي شنغهاي وشينشن ببر الصين الرئيسي.

وكانت السلطات الصينية قد اتخذت إجراءات لتشجيع مؤسسات التمويل على تمويل صفقات الاستحواذ على مشروعات شركات التطوير العقاري المتعثرة ماليا وهو ما يمكن أن يفيد الشركات الأكبر حجما وأغلبها مملوكة للدولة.

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