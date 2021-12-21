بحث إقامة 3 محطات مياه شرب مرشحة لخدمة أهالي كفر الزيات

قال المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إنه جارٍ توفير 3 قطع أراضي بنطاق ترعة الباجورية بكفر الزيات، بمساحة 3 أفدنة لكل قطعة، وذلك لإقامة 3 محطات مياه شرب مرشحة، لخدمة أهالي شمال وجنوب كفر الزيات.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اليوم الثلاثاء، وعلاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وسامح حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات وبسيون.



ويأتي ذلك لوضع أليات اختيار قطع الأراضي الثلاثة وإجراءات التخصيص، لبدء تنفيذ إقامة المحطات الثلاث على أرض الواقع.



وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالغربية، إلى أنه بإقامة المحطات الثلاث بكفر الزيات سيكون هناك تحسن حقيقي في خدمة مياه الشرب لأهالي مركز ومدينة كفر الزيات، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.



ولفتا إلى التواصل التام مع النواب داخل المحافظة، وتميز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بتعاون مثمر لخدمة المواطنين.