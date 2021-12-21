رئيس جامعة أسوان يكرم الطالب الفائز بالمركز الثاني بالملتقى الخامس للنانو تكنولوجي

كرّم رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن محمود عثمان، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة الطاقة شعبة شبكات الجهد الفائق بالهندسة الكهربية، عمر محمد الحبشي؛ لفوز بحثه العلمي تحت عنوان تطبيقات النانوتكنولوجي في الطاقة الشمسية، بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بالملتقى الخامس للنانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم المختلفة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان -في تصريح اليوم /الاثنين/- أهمية البحث العلمي الذي يعد إحدى ركائز التنمية الشاملة وتقدم الشعوب والدول في مختلف المجالات وخاصة في ظل اهتمام الدولة بالبحث العلمي بالجامعات المصرية.

كما كرم رئيس جامعة أسوان، حاتم يسري يوسف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وعزة حسن أبو زيد مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي؛ لدورهما المتميز في رعاية الطلاب بالجامعة.

يذكر أن الملتقى الخامس للنانو تكنولوجي وتطبيقاته في العلوم المختلفة استضافته جامعة طنطا وذلك بمشاركة 12 جامعة مصرية وهي المنوفية وحلوان والأزهر وبنها والمنصورة والفيوم وطنطا وأسوان والزقازيق وعين شمس وجنوب الوادي وأسيوط.