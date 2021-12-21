قيادي حوثي: تصعيد التحالف ضد مطار صنعاء «ينسف كل أحاديثه عن السلام»

أفاد قيادي لدى جماعة أنصار الله الحوثيين، مساء اليوم الإثنين، بأن التحالف "ينسف كل أحاديثه عن السلام بالخطوة التصعيدية ضد مطار صنعاء الدولي".

وقال عبدالملك العجري، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "العدوان(التحالف) يعلن منع مطار صنعاء على المنظمات الإنسانية، رغم محدوديتها وقلة مجهودها، وهو بذلك ينسف كل أحاديثه عن السلام ويؤكد أن المسافة التي تفصله عنها كالمسافة الفاصلة بين المشرقين".

وأضاف العجري: "كلما أعيتهم الحيلة صعدوا في القضايا الإنسانية في خطوة لا تفسير لها، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤوليتهم في وقف ذلك، أما الشعب اليمني فلن يمنعه تصعيدكم من الدفاع عن نفسه".

وأوضح سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، أن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء، شمال صنعاء، وجبل النهدين المطل على دار الرئاسة (جنوباً)".

وأشارت المصادر إلى أن انفجارات عنيفة سمعت في أرجاء المدينة، في ظل استمرار تحليق المقاتلات بشكل مكثف في أجواء العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية، قد أعلن شن "ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء الدولي".

وقال التحالف "إنه أسقط الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، داعياً قبل تنفيذ الغارات، المدنيين بمطار صنعاء والعاملين في المنظمات الإنسانية والدولية إلى إخلاء المطار فوراً.

ومنذ نحو ست سنوات، تفرض قوات التحالف حظراً على حركة الطيران المدني من وإلى مطار صنعاء، عدا الطائرات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية بغرض المساعدات الإنسانية.