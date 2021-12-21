 عمدة لندن ينتقد «فشل» الحكومة البريطانية في تأمين الوظائف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمدة لندن ينتقد «فشل» الحكومة البريطانية في تأمين الوظائف

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 6:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 6:43 ص

انتقد عمدة العاصمة البريطانية (لندن) صادق خان، اليوم /الاثنين/، "فشل" الحكومة البريطانية في الحفاظ على الوظائف في العديد من القطاعات.
وشدد صادق خان -حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية- على أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يجب أن تدرك أن الفشل في توفير الدعم الفوري لقطاعات الضيافة وتجارة البيع بالتجزئة والثقافة هو فشل في قيادة الملايين الذين يعتمدون على تلك القطاعات في معيشتهم.
ودعا صادق خان الحكومة البريطانية إلى بدء التحرك لإنقاذ هذه القطاعات والوظائف، قائلًا: "إن الوقت ينفد، عليهم التحرك الآن".

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