منظمة إغاثية: فرار المبشرين المختطفين في هايتي من العصابة التي احتجزتهم

تمكن آخر 12 مبشرا مسيحيا اختطفوا في هايتي واحتجزوا لمدة شهرين من الحصول على حريتهم عبر الفرار، وفقا لمنظمة "كريستيان إيد مينستريز)الخيرية التي ينتمون إليها ، والعديد من المصادر الأخرى.

وفي حساب مباشر شاركه أحد الرهائن مع المنظمة، نسبت المجموعة الفضل إلى "الرب" في إنقاذهم. ووصف أحد المبشرين المختطفين خططهم للهروب فيما بين الساعة الواحدة والثالثة صباحا ليلة الأربعاء 15 كانون أول/ديسمبر، أثناء تغيير أفراد العصابة التي تحتجزهم لنوبات العمل، حسبما أفادت صحيفة ميامي هيرالد.

وقال سام ستولتزفوس، الذي يعمل مع المنظمة المسيحية وكان واحدا من مجموعة من 17 مبشرا اختطفوا في هايتي في 16 أكتوبر الماضي، "لقد قمنا باحتياطات، وحزمنا حقائبنا مع بعض متعلقاتنا. وأضاف: "كنا خائفين، بالطبع كنا خائفين".

وفى مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، قال ديفيد تروير المدير العام للمنظمة فى برلين بولاية أوهايو الأمريكية، إن جميع الرهائن " بخير على ما يبدو" . وأضاف تروير إنه تم التواصل مع العديد من الأشخاص ، ومن بينهم أولئك الذين عرضوا تقديم أموال لدفع فدية. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف: "بعد أيام عديدة من الانتظار وعدم اتخاذ الخاطفين أي إجراء، بسط الرب معجزته علينا ومكن الرهائن من الفرار".

وفي حين تم عرض صور فوتوغرافية للرهائن ، ثم تم بث مقطع فيديو لهم في وقت لاحق حيث أنشدوا فيه الأغاني، فإنهم لم يحضروا المؤتمر الصحفي.

وتم الإفراج عن الرهينتين الأوليين وهما زوجان في 20 نوفمبر الماضي بسبب المرض. وأفرج عن ثلاثة آخرين في الخامس من ديسمبر الجاري وتمكن الأخرون، وعددهم 12 فردا، من الفرار في 16 ديسمبر الجاري.

وذكرت المنظمة، أنه خلال فترة احتجاز الرهائن، تم نقلهم عدة مرات .