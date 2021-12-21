كلية التمريض بجامعة المنيا تنظم يوما علميا للتعرف على أخلاقيات البحث العلمي

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أن قسم إدارة التمريض بكلية التمريض بالجامعة، نظم يومًا علميًا، يستهدف إلقاء الضوء على مهام ومسؤوليات لجنة أخلاقيات البحث العلمي، وتوضيح محتويات ومواصفات الموافقة المستنيرة، إلى جانب التعرف على أهم مبادئ أخلاقيات البحث العلمي، والوقوف على أهم القضايا القانونية المتعلقة به.

وقالت الدكتورة عزة محمد حافظ، عميد الكلية، إن اليوم العلمي أقيم في قاعة مناقشات كلية التمريض، بحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلاب الدراسات العليا، وذلك إعلاءً للوعي الأخلاقي والقانوني المتعلق بالبحث العلمي في مجال التمريض.

وأضافت أن اليوم العلمي لقسم إدارة التمريض جاء تحت عنوان "النواحي الأخلاقية والقانونية المتعلقة بالبحث العلمي"، واستهدف أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا، مؤكدة أن محاور اليوم العلمي دارت حول شكل ومضمون الموافقة المستنيرة، وأخلاقيات البحث العلمي، ومهام ومسؤوليات لجنة أخلاقيات البحث العلمي، بالإضافة إلى المبادئ الاخلاقية والقضايا القانونية الخاصة به.

يذكر أن الكلية قامت أيضا بتنظيم ورشة عمل لطلاب الكلية بعنوان "أخلاقيات وسلوك الطالب الجامعي"، استهدفت تعريف الطالب الجامعي بمقصود الخلق والسلوك الإيجابي، ومناهضة السلوكيات الخاطئة وما يجب أن يكون عليه الطالب الجامعي من الناحيتين الأكاديمية والأخلاقية.