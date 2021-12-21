رئيس الوزراء الياباني: أتعهد بفعل كل ما هو ممكن لجعل الشركات ترفع الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه سيفعل كل ما هو ممكن من أجل تهيئة بيئة للشركات لرفع الأجور، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.



وقال كيشيدا، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية، إن الإجراءات ستتضمن وضع قواعد بشأن الكشف عن البيانات غير المالية للشركات في العام الذي من المقرر أن يبدأ في أبريل.



ويعد رفع الأجور أحد الركائز الأساسية لخطط "الرأسمالية الجديدة" الخاصة بكيشيدا، من أجل تعزيز الاقتصاد من خلال توزيع ثمار النمو بصورة أفضل.



ويجب أن يحافظ رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، على التأييد الشعبي قبل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في العام المقبل، لإحكام قبضته على منصبه.