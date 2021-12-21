 توسيع التعاون بين مجموعة بورصة لندن وشركة ستيت ستريت كورب الأمريكية للخدمات المالية - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 2:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

توسيع التعاون بين مجموعة بورصة لندن وشركة ستيت ستريت كورب الأمريكية للخدمات المالية

بورصة لندن
بورصة لندن
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 2:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 2:49 ص

اتفقت مجموعة بورصة لندن لإدارة بورصات الأوراق المالية مع شركة الخدمات المالية والمصرفية القابضة الأمريكية ستيت ستريت كورب على توسيع التعاون بينهما.

وأشارت الشركتان اليوم إلى أنه يمكن لعملائهما الآن الوصول إلى بيانات أسعار السوق ومؤشرات التداول من خدمة رفينيتيف التي تقدمها شركة تشارلز ريفر إنفستمنت مانجمنت سوليوشن ومنصة ألفا إس.إم داتا من ستيت ستريت بهدف الحصول على معلومات لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية وتقييم المخاطر.

كما يمكن لعملاء تشارلز ريفر المشتركين في خدمة رينفينتيف الاستفادة من خدمات البث المباشر لبيانات أسعار الأسهم والاستثمارات ذات الدخل الثابت وأسواق المشتقات، إلى جانب البيانات المرجعية الحالية التي يتمتعون بها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك