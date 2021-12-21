تراجع معدل البطالة في فنلندا خلال نوفمبر الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل البطالة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتراجع معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 74 عاما إلى 0ر6% في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ0ر7% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفض عدد العاطلين إلى 164 ألف شخص في نوفمبر الماضي مقارنة بـ188 ألف خلال العام الماضي.

وارتفع معدل التوظيف إلى 2ر72% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بـ7ر70% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وزاد عدد العاملين بواقع 62 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 56ر2 مليون شخص.

وانخفضت نسبة البطالة بعد حساب التغيرات الموسمية لتصل إلى 9ر6% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ1ر7% خلال شهر أكتوبر الماضي.