ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية تسجل أكثر من 3000 حالة إصابة بكورونا

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة، مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء سكوت موريسون لتسريع وتيرة توزيع الجرعات التعزيزية من لقاحات فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الاذاعة الاسترالية " ايه بي سي" أن ولاية نيو ساوث ويلز سجلت 3057 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 284 شخصا، مقارنة بـ 261، أمس الإثنين، كما ارتفع عدد من يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة من 33 إلى 39 حالة اليوم.

ودعا موريسون لعقد اجتماع" غير رسمي" غدا الأربعاء، للمجلس الوطني، وهو المنتدي الذي يضم رؤساء وزراء الولايات و رؤساء وزراء المناطق، وذلك بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

ومن المرجح أن يطالب المسؤولون موريسون بخفض المدة الزمنية بين الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا والجرعة التعزيزية من 6 أشهر لأربعة أشهر.

وسجلت ولاية فيكتوريا 1245 حالة إصابة جديدة بالفيروس وست حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعلى الرغم من أن بعض الولايات في استراليا فرضت ارتداء الكمامات في الحانات والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة، فإن ولاية نيو ساوث ويلز رفضت فكرة فرض ارتداء الكمامات.

وقال موريسون أيضا إنه لا يفضل فرض ارتداء الكمامات، حتى لمواجهة متحور أوميكرون.

وأضاف: "لقد مضى وقت فرض إجراءات صارمة"، موضحا: "هذا وقت المعرفة والثقة في الاستراليين الذين أثبتوا أنفسهم في ظل تسجيل واحد من أعلى معدلات التطعيم في العالم".

وأوضح: "علينا أن نتحرك من ثقافة الفرض إلى ثقافة المسؤولية، وبهذا يمكننا أن نعيش مع الفيروس في المستقبل".