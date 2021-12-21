 وفد أمني عراقي يصل أربيل للإشراف على انسحاب قوات التحالف الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد أمني عراقي يصل أربيل للإشراف على انسحاب قوات التحالف الدولي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 7:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 7:22 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن وصول وفد أمني إلى محافظة أربيل؛ للاطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بانسحاب قوات التحالف الدولي.

وقالت الخلية - في بيان صحفي أوردته قناة الإخبارية العراقية - إن اللجنة الفنية العسكرية العراقية تواصل إجراءاتها وعملها لمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لانسحاب قواتها القتالية والبقاء على بعثاتها الاستشارية، حيث وصل وفد اللجنة الذي ضم نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، وممثل عن مستشارية الأمن القومي، وخلية الإعلام الأمني، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات، وعدد من الضباط، إلى محافظة أربيل للإطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بانسحاب قوات التحالف وتحويلها.

وكان العراق قد أعلن مؤخرا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها بشكل رسمي من البلاد.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت عن عدد من الأنفاق والأوكار التي يستخدمها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الأنبار غربي البلاد.

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