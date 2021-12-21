رهان كارتيرون يقود الزمالك لانتصار مثير على المقاولون

حقق فريق الزمالك انتصارا هاما في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة الدوري الممتاز، وملاحقة الأهلي المتصدر، حيث تغلب على مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد.

سجل ثنائية الزمالك مصطفى فتحي "61" ومحمد أوناجم "76"، ليقبض الأبيض على نقاط المباراة.

شهد تشكيل الزمالك بعض التعديلات أبرزها مشاركة رزاق سيسيه أساسيا لأول مرة هذا الموسم، بينما جاءت البداية هادئة، وكانت المحاولة الأولى للمقاولون بعرضية محمد حمدي زكي من خلف المدافعين أبعدها محمود علاء لكن راية التسلل كانت حاضرة ضد لاعب المقاولون.

وكاد سيسيه أن يسجل الأول للزمالك في الدقيقة 8 من متابعة لكرة عرضيها هيئها له بن شرقي ليسدد ويبعدها محمد الشيمي بعدما مرت من الحارس محمود أبوالسعود.

وأنقذ أبوالسعود فرصة جديدة من الزمالك عن طريق عمر السعيد بتسديدة بعيدة في الدقيقة 15.

استغل بن شرقي خطأ من دفاع المقاولون ومرر لمصطفى فتحي القادم من الخلف لكنه سدد بعيدا في الدقيقة 18.

وسدد حمدي زكي كرة قوية يسارية لكن غير متقنة بالدقيقة 20.

وحول محمد سمير محاولة عمر السعيد في الدقيقة 27 إلى ركنية،

طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 31، ضد محمد سمير مدافع المقاولون، وبعد ضغوط لجأ الحارس محمود عاشور للفار ليعود ويشير باستمرار اللعب، وفي الدقيقة 33 سدد سيسيه كرة قوية ولكن في منتصف المرمى بين أحضان أبو السعود.

وسدد عاشور فوق عارضة أبوالسعود في الدقيقة 38.

استمر الزمالك في الضغط ونوع في استخدام الجبهات ما بين اليمنى واليسرى لكن السبل إلى شباك الذئاب ظلت مغلقة.

مع بداية الشوط الثاني استبدل كارتيرون رزاق سيسيه، بالمغربي محمد أوناجم.

وأضاع السعيد فرصة خطيرة في الدقيقة 83، من متابعة عرضية أرضية من بن شرقي لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وكسر مصطفى فتحي حاجز الصمت التهديفي، بهدف أول من تمريرة محمد أوناجم بعد ارتباط في دفاع المقاولون، وعرضية من بن شرقي لأوناجم الذي مرر إلى مصطفى أمام المرمى ليسدد في الشباك بالدقيقة 61.

بدأ المقاولون يبادل الزمالك الهجمات لكن دون خطورة، فيما بدت جبهة أوناجم أكثر نشاطا خاصة مع الربط بين أوناجم وحازم إمام.

ومثلما صنع أوناجم الهدف الأول عاد ليسجل الثاني بعدما تابع كرة ارتدت من الدفاع عقب تسديدة إمام عاشور ليسكنها شباك أبو السعود بالدقيقة 76.

أجرى كارتيرون تبديلات في الدقائق الأخيرة بنزول حمزة المثلوثي وإسلام جابر بدلا من إمام عاشور وعمر السعيد، ثم شارك محمود عبدالعزيز وأيمن حفني بدلا من حازم إمام وبن شرقي.

ضغط المقاولون في الثواني الأخيرة ونجح البديل محمد سالم في تسجيل هدف تقليص الفارق من ضربة رأس بعد عرضية حسن الشامي، الذي نال البطاقة الحمراء بعدها بدقائق بسبب عنف بدون كرة ضد مصطفى فتحي.

الزمالك رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بيراميدز الوصيف، أما المقاولون فله، 5 نقاط في المركز الـ 15.