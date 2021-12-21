عباس: ممارسات إسرائيل أحادية الجانب تقوض حل الدولتين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، إن ممارسات إسرائيل أحادية الجانب تقوض حل الدولتين، مطالبا بوقفها.

جاء ذلك لدى استقباله في مدينة رام الله مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، عشية اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان غدا الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس أطلع المسئول الأمريكي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "خاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين".

وشدد عباس على ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

وكانت السلطة الفلسطينية أوقفت الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية نهاية عام 2017 ردا على قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد انتخاب جو بايدن.

ويعاني الفلسطينيون منذ انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.