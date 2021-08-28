ألمانيا: أطباء الرعاية المركزة يتوقعون أن يصبح أوميكرون المتحور السائد قريبا

بيّنت توقعات أطباء الرعاية المركزة في ألمانيا، أن متحور أوميكرون الجديد سيصبح هو المتحور السائد في البلاد في غضون أسابيع قليلة.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، قال رئيس الجمعية الألمانية لطب الرعاية المركزة والطوارئ، جيرنوت ماركس: "نحن متأكدون نسبيا أن متحور أوميكرون سيكون المتحور السائد في ألمانيا بحلول منتصف يناير".

وأضاف ماركس، أنه نظرا لقلة المعلومات المتاحة حاليا حول هذا المتحور، فإنه يجب تتبع الدراسات الواردة من الخارج التي تتابع عن كثب تطور معدلات الإصابة وتستكشف الوضع.

في الوقت نفسه، حذر ماركس من زيادة الأعباء على أقسام الرعاية المركزة وأطقم العاملين فيها، لكنه قال في الوقت نفسه إن أعداد مرضى كوفيد-19 في أقسام الرعاية عاد للتراجع بشكل طفيف في الوقت الراهن.

وذكر ماركس، أن "نسبة الإشغال (في هذه الأقسام) لا تزال مرتفعة للغاية وأعباء العمل آخذة في التزايد كما أن العبء النفسي على فرق العمل وصل في بعض الحالات إلى أقصى حدود الطاقة البشرية، لأن من أسباب انخفاض عدد مرضى كوفيد في أقسام الرعاية وفاة الكثير من هؤلاء المرضى".

وقال ماركس، إن هذا الأمر يصعب احتماله بشكل كبير بالنسبة لأطقم العاملين في أقسام الرعاية المركزة.