صحة قنا تحقق 84% من المستهدف بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تاوضروس صالح عن نجاح الفرق الطبية بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في تطعيم 487733 طفل منذ انطلاق الحملة أول أمس بنسبة تحقيق تخطت ال 84% من المستهدف.

وأوضح الدكتور راجي أن الحملة القومية تستهدف تطعيم 581 الف و942 طفل علي مستوي المحافظة من المصريين وغير المصريين مشيرا إلى أن مديرية الصحة قد دفعت ب 2349 فريق طبي منهم 1106 فريق طبي متنقل يعمل من خلال المرور علي المنازل في قري ومراكز المحافظة و243 فريق طبي ثابت بالوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة بالمحافظة

وأشار مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بقنا الدكتور خالد الذمقان إلي أن الفرق المتنقلة تعمل من 8 صباحا وحتي 5 مساءا والفرق الثابتة تعمل من 8 صباحا وحتي 8 مساء في جميع مراكز وقري المحافظة خلال ايام الحملة والتي ستستمر حتي الأربعاء 22 ديسمبر الجاري بهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات .