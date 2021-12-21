بولندا تسجل 9610 إصابات جديدة و29 حالة وفاة بكورونا

سجلت بولندا 9610 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 29 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و968 ألفا و450 إصابة، والوفيات إلى 91 ألفا و514 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 45 مليونا و552 ألفا و262 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.