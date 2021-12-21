الخطوط الجوية القطرية تقاضي إيرباص بسبب شكاوى من الطائرة (إيه 350)

رفعت شركة الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية ضد شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، بسبب مشاكل مزعومة بطراز طائرة إيرباص (إيه 350).

ورفعت الخطوط الجوية القطرية الدعوى يوم الاثنين إلى قسم التكنولوجيا والبناء في محكمة لندن العليا.

وجاء في بيان للخطوط الجوية القطرية: "لقد فشلنا للأسف فى جميع محاولاتنا للتوصل إلى حل بناء مع إيرباص فيما يتعلق بحالة تدهور الأسطح المتسارعة التي تؤثر سلبا على طائرة إيرباص إيه 350. وبالتالي لم يبق أمام الخطوط الجوية القطرية أي بديل سوى السعي إلى حل سريع لهذا النزاع عن طريق المحاكم".

وتمتلك الشركة 53 طائرة من طراز (إيه 350) في أسطولها، مع 23 طائرة أخرى كانت قد طلبتها. لكن الخطوط الجوية القطرية تقول إن مشكلة التدهور أجبرتها على إيقاف 21 طائرة عن العمل، ومنذ حزيران/يونيو، لم تعد تقبل تسليم طائرات جديدة.

وجاء في بيان الشركة: "لقد بدأت الإجراءات القانونية لضمان أن تعالج إيرباص الآن مخاوفنا المشروعة من دون مزيد من التأخير".

وقال فيليب مهون، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والخدمات في إيرباص، مؤخرا إن المشاكل التي لاحظتها الخطوط الجوية القطرية لا علاقة لها بالسلامة. كما عرضت السماح لمحكم مستقل بمراجعة القضية.

ويتجادل الجانبان حول هذه القضية منذ أكثر من عام .