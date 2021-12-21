قتلى وجرحى من القوات الحكومية السورية وفصائل مسلحة في السويداء

تشهد مدينة السويداء جنوبي سورية اشتباكات بين القوات الحكومية السورية ومجموعات مسلحة سقط خلالها قتلى وجرحى مساء اليوم الإثنين.

وقالت مصادر محلية في مدينة السويداء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن اشتباكات وإطلاق رصاص كثيف شهده وسط المدينة بعد مقتل قائد أحد المجموعات المسلحة واعتقال أحد الناشطين الذين شاركوا في الحراك الذي شهدته المحافظة منذ شهرين".

وأكدت المصادر أن "عشرات العناصر من المسلحين بأسلحة متوسطة هاجموا مساء اليوم مبنى قيادة الشرطة ومبنى محافظة السويداء، ما أدى لمقتل أحد عناصر القوات الحكومية وإصابة ضابط بجروح خطيرة و4 عناصر آخرين".

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الشرطة والجيش إلى السويداء من أجل تعزيز كافة الحواجز المحيطة بالمدينة.

إلى ذلك، اتهمت مصادر مقربة من القوات السورية عناصر مسلحة بأنها هاجمت مقرات حكومية وقصفتها بقذائف صاروخية استهدفت إحداها مبنى قيادة الشرطة وأخرى مبنى مدني.

ووصفت المصادر في تصريح لـ (د.ب.أ) الوضع في مدينة السويداء "بأنه حرج بعد سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وسط حالة من التوتر الشديد".

وتشهد مدينة السويداء الواقعة جنوبي سورية، منذ عدة سنوات حالة من التوتر، في ظل تقاسم السيطرة بين القوات الحكومية السورية وفصائل مسلحة معارضة أبرزها حركة الكرامة.