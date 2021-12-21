أسوان: مشروع ازدواج ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي بطول 125 كيلو مترا وتكلفة 678 مليون جنيه

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في بيان، أهمية المشروعات الجارية فى توفير شرايين مرورية جديدة بإشراف من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، وبتنفيذ من الهيئة العامة للطرق والكباري وخاصة أن هذه الطرق لها دور حيوي في تحقيق سهولة وتيسير حركة المواصلات بين شرق وغرب المحافظة، والربط مع المشروعات التنموية والاستثمارية الجارية.

وأوضح المحافظ، أن مشروع ازدواج ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الصحراوي الغربي الدولي القاهرة - كيب تاون، حيث تعمل فيه شركات متخصصة تقوم بإختراق الجبال والصخور وتحويلها لطرق ومحاور ممهده ومرصوفة متزينة بالإضاءة والدهانات، من بينها 125 كم بالطريق الصحراوي الغربي أسوان - السباعية بتكلفة 678 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع خلق محاور جديدة مثل الطريق الدائرى العلاقي - كوبري خزان أسوان البديل، والطريق الإقليمي الشرقي العلاقي - كوبرى أسوان الملجم، وكذا ازدواج طريق أسوان - أبو سمبل البري.

من جانبه، أوضح المهندس عيد كرومر رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأن مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسوان - السباعية يشهد ملحمة من العمل المتواصل، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي بشكل متوازى على مرحلتين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل تطوير ورفع الكفاءة بطول 87.5 كم في المسافة من أسوان إلى إدفو، وبنسبة تنفيذ ٨٠ %، ومقرر انتهائه في منتصف مارس 2022، بجانب تطوير ورفع كفاءة للمرحلة الثانية بدءاً من الكيلو 87.5 إلى الكيلو 125، وبنسبة تنفيذ ٥٠% ومن المقرر نهوه فى منتصف مارس المقبل.