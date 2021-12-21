لبنان: جوتيريش يزور قوات يونيفيل في الناقورة

قام الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش صباح اليوم الثلاثاء بزيارة المقر العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في الناقورة.

وحسب الوكالة "الوطنية للإعلام اللبنانية" ، كان في استقبال جوتيريش القائد العام لليونيفيل ستيفانو دل كول وكبار الضباط الدوليين، حيث قدمت له ثلة من الجنود الدوليين التحية.

وانتقل بعدها جوتيريش إلى مكتب دل كول حيث عقد معه اجتماعا، واطلع منه على مهام اليونيفيل وعملياتها، واستمع لشرح مفصل عن دورها العملياتي في جنوب لبنان، ثم تجول بعدها يرافقه دل كول في الخط الأزرق.

كان الأمين العام للأمم المتحدة وصل أول أمس الأحد إلى لبنان في زيارةٍ رسمية تستمر حتى غد الأربعاء.