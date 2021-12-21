ترامب يعتزم عقد مؤتمر صحفي في ذكرى اقتحام الكابيتول

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقد مؤتمر صحفي في السادس من يناير، وهو يوم ذكرى أعمال الشغب الدموية التي ارتكبها أنصاره في مبنى الكابيتول الأمريكي، في خطوة تتناقض مع حفلات التأبين التي حدد موعدها مجلس النواب.

وقال ترامب في بيان اليوم الثلاثاء إن المؤتمر الصحفي الذي يستضيفه منتجع مار-آ-لاجو فى فلوريدا سيركز على زعمه الذي لا أساس له بأن الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في نوفمبر 2020 كانت مزورة، وأن لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم لا تتعامل مع السبب الحقيقي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "تذكروا، التمرد حدث في الثالث من نوفمبر، لقد كان احتجاجا بدون سلاح مطلقا ضد الانتخابات المزورة الذي انعقدت في السادس من يناير".

واستمر في انتقاد الجمهوريين الذين لا يؤيدون مزاعمه المفضوحة بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع بأنهم "أسوأ من ديمقراطي ينتمي لليسار المتطرف".