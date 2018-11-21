فريق أمريكي يزور أوكرانيا لبحث احتياجاتها من وسائل الدفاع الجوي

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن فريقا من الوزارة زار أوكرانيا مؤخرا لمناقشة احتياجاتها من وسائل الدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "الفريق ناقش مع مسؤولي أوكرانيا احتياجاتها من وسائل الدفاع الجوي وتقييم ما يعتقدون أن بلادهم تحتاج إليه في هذا الصدد".

ووجهت واشنطن دعوة، اليوم الاثنين، للأمريكيين إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، وذلك بسبب مزاعم حول وجود تهديدات أمنية متزايدة من قبل روسيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستمرة في نصيحتها للمواطنين الأمريكيين "بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب كورونا وإعادة التفكير في السفر إلى هناك بسبب التهديدات المتزايدة من روسيا، إضافة إلى زيادة الحذر بسبب الجريمة والاضطرابات المدنية".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق الاثنين، أن أوكرانيا ستنضم إلى الناتو عندما يدرك الحلف أنه يتم تعزيزه من قبل دول أخرى قوية.

وفي فبراير عام 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، مما يضمن مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لتصبح أوكرانيا الدولة رقم 6 التي تحصل على وضع شريك ذي إمكانيات موسعة في حلف الناتو.