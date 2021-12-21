ألمانيا: عدد المشردين المقيمين في الشوارع يقارب 45 ألف شخص

بيّنت تقديرات الجمعية الاتحادية لمساعدة المشردين في ألمانيان أن عدد المشردين الذين يعيشون في الشوارع في البلاد وصل على مدار عام إلى نحو 45 ألف شخص.

وذكرت الجمعية، اليوم الثلاثاء، أن هذا العدد يستند إلى عام 2020.

وقدرت الجمعية إجمالي عدد الأشخاص الذين افتقدوا الإقامة في مسكن اعتيادى بعقد إيجار لفترة من الوقت بـ256 ألف شخص "مقابل 237 ألف شخص في 2018".

وأضافت الجمعية أن هناك بالإضافة إلى ذلك 160 ألف لاجئ يقيمون في نزل مشتركة أو في نزل أخرى. وكان هذا العدد وصل في 2018 إلى 440 ألف شخص غير أنه لم يعد يأتي إلى ألمانيا أعداد كبيرة من اللاجئين منذ ذلك التاريخ.

وأشارت تقديرات الجمعية إلى أن جائحة كورونا زادت من عدد الأشخاص المشردين أو الذين لا يملكون مسكنا خاصا. وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية فيرينا روزنكه إن الكثير من المؤسسات الإغاثية اضطرت بسبب الجائحة إلى تخفيض عروضها الخاصة بتقديم سكن ومشورة.

وذكرت الجمعية أن أغلب الناس الذين ليس لديهم مسكن خاص هم من العزاب، وثمة نقص في ألمانيا في المساكن الرخيصة التي يمكن تخصيصها لهذه المجموعة وكذلك للأمهات المعيلات، ورأت أن ما وعد به ائتلاف "إشارة المرور" بتوفير 100 ألف مسكن اجتماعي في العام لا يمكنه مواجهة النقص في المساكن ميسورة التكلفة بشكل كاف، قائلة إن هناك حاجة إلى توفير 100 ألف مسكن آخر ميسور التكلفة للمساكن الاجتماعية.

يذكر أن إحصاء منهجيا سجل في العاصمة الألمانية برلين في يوم واحد وجود نحو 2000 مشرد يعيشون في الشوارع ونزل طوارئ، وعلقت الجمعية أن هذا العدد أقل من اللازم نظرا لأنه لا يتضمن كل النزل وأماكن النوم.