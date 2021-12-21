الطيران المدني العراقي: لا قرار بمنع استقبال مسافري الدول المسجلة لإصابات أوميكرون

نفت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، إصدارها قرارًا بمنع استقبال مسافري الدول المسجلة لإصابات متحور «أوميكرون» كورونا.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني العراقي، جهاد الديوان، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الثلاثاء، إن «سلطة الطيران المدني مؤسسة تنفيذية تستلم التوجيهات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتقوم بتنفيذها».

وأضاف: «حتى الآن لا يوجد قرار بمنع استقبال مسافري الدول التي سجلت إصابات بسلالة أوميكرون سواء كانت مجاورة أو غير مجاورة».

وكانت وزارة الصحة العراقية، أكدت في وقت سابق، أنها لم تسجل أي إصابة بمتحور أوميكرون، فيما أشارت إلى أن تسجيل العراق إصابات بالمتحور الجديد وارد جدا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان إن «الأحداث تتسارع بشأن المستجدات المتصاعدة حول المتحور الجديد والإجراءات المتخذة في البلدان القريبة والبعيدة من العراق»، مؤكدًا على «استعداد الوزارة للتعامل مع هذا المتغير».