 لجنة برلمانية إسرائيلية تحظر السفر إلى أمريكا وكندا بسبب أوميكرون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لجنة برلمانية إسرائيلية تحظر السفر إلى أمريكا وكندا بسبب أوميكرون

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 5:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 5:58 م

وافقت لجنة برلمانية إسرائيلية على إضافة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وثمانية دول أخرى، لقائمة الدول المحظور السفر إليها؛ بسبب انتشار متحور أوميكرون.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم الثلاثاء، موضحة أن الدول الثمانية الأخرى هي إيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وسويسرا وتركيا.

وتطبق إسرائيل بالفعل حظر دخول على الأجانب، وتشمل قائمة الدول الحمراء التي لا يُسمح للإسرائيليين بالسفر إليها إلا بتصاريح خاصة حتى الآن أكثر من 50 دولة معظمها في أفريقيا.

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