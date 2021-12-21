رئيس الوزراء الكندي: على المواطنين المساهمة في مقاومة قانون العلمانية والدفاع عن الحقوق

دعا رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الاثنين، المواطنين وحكومات المقاطعات في الدولة لأن يكون لهم دور في ضمان الدفاع عن الحقوق الأساسية بعد فصل معلمة مسلمة في مقاطعة كيبيك من منصبها التعليمي لارتدائها الحجاب في الفصل.

وفي مقابلة واسعة النطاق في نهاية العام مع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، دافع ترودو عن رد حكومته على قانون العلمانية في كيبيك، المعروف باسم "قانون 21 "، الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية في العمل من قبل الموظفين العموميين أثناء العمل.

وقال ترودو: "أنا لا أوافق، ولم أتفق دائما مع هذا القانون"، ولم يستبعد تقديم طعن قانوني على "قانون 21".

وبعد الضغط عليه بسبب قصر حكومته معارضتها للقانون على التصريحات بدلًا من اتخاذ هذا الإجراء ضد القانون، قال ترودو إن الدفاع عن الحقوق ليس مهمة الحكومات فقط.

وقال: "التحدي الذي نواجهه في هذا الأمر هو التأكد من أن الناس يفهمون أن الحقوق الأساسية بحاجة للدفاع عنها. يمكن للحكومات، بل ويجب عليها الدفاع عنها ويكون لها دور فيها، لكن يمكن لمواطنينا أيضا أن يدافعوا عن بعضهم البعض".

ويحظر القانون الجديد على أفراد الخدمة المدنية في البلاد ارتداء الرموز الدينية، فيما أعرب أولياء أمور مدرسة "تشيلسي" الابتدائية في كيبيك عن دعمهم للمعلمة المسلمة المحجبة، وعلق أولياء الأمور شرائط خضراء على سياج خارج المدرسة كدليل على دعم المعلمة.

وذكر مكتب ترودو، في الأسبوع الماضي، أنه لا ينبغي أن يفقد أحد في كندا وظيفته أبدًا بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية.

وأضاف: "لم نغلق الباب أمام أي إجراء في المحكمة مستقبلًا".

كان الرئيس المؤقت لمجلس إدارة مدرسة كيبيك الغربية، واين دالي، قد قال إن معلمة لتلاميذ الصف الثالث في تشيلسي بكيبيك، "نُقِلَت إلى عمل مختلف بموجب قانون في المقاطعة يحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي القطاع العام الذين يؤدون أعمالًا تخولهم سلطة".