البنك المركزي الألماني: اقتصاد البلاد قد ينكمش في هذا الربع من العام بسبب كوفيد

أعلن البنك المركزي الألماني أن اقتصاد ألمانيا، وهو أكبر اقتصاد في أوروبا، ربما ينكمش في هذا الربع من العام، حيث أن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا مجددا ستؤدي إلى فرض المزيد من الاغلاقات الجديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وأوضح البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري اليوم، أن النشاط في بعض قطاعات الخدمات معرض لـ"للإعاقة بصورة كبيرة".

وبينما يجب أن يكون التأثير على المبيعات أقل مما كان عليه الحال قبل عام، حيث أن القيود الحالية أخف حدة وتغطي فترة قصيرة من الوقت نسبيا ، إلا أن الضغط المستمر على الامدادات ينجم عنه الآن مصاعب إضافية.

فقد تراجعت الثقة في قطاع الأعمال للشهر السادس في ديسمبر الحالي، حيث تتفاقم المؤشرات بالنسبة للظروف الحالية والتوقعات. وفي الأسبوع الماضي خفض البنك المركزي الألماني توفعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام والعام المقبل ، محذرا من حدوث انتكاسة في فصل الشتاء.

وتوقع البنك حدوث انتعاش قوي في فصل الربيع مع ارتفاع الانفاق الخاص بشكل كبير ، كما توقع حل الاختناقات في سلاسل التوريد بحلول نهاية عام 2022.

وفي الوقت نفسه رفع البنك المركزي الألماني توقعاته بالنسبة للتضخم ، وحث البنك المركزي الأوروبي على توخي اليقظة إزاء المخاطر الايجابية للتضخم .