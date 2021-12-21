اختيار مدينة الدرعية السعودية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، أمس الاثنين، اختيار مدينة "الدرعية" السعودية عاصمة للثقافة العربية للعام 2030، نظرا لرمزيتها الخالدة على صعيد الثقافة المحلية والإقليمي، لتصبح المرة الثانية التي تُختار فيها مدينة سعودية عاصمة عربية للثقافة، بعد العاصمة الرياض في عام 2000.

وجاء الإعلان بعد مصادقة وزراء الثقافة العرب في اجتماعهم السنوي تحت مظلة منظمة "الألكسو"، في مدينة دبي بدولة الإمارات خلال الفترة (من 19 إلى 20 ديسمبر 2021)، على اختيار الدرعية، العاصمة العربية للثقافة لعام 2030.

وجرى الاختيار بعدما أيدت اللجنة الدائمة للثقافة في المنظمة التصويت، لتصبح تلك المرة الثانية التي يتم اختيار فيها مدينة سعودية عاصمة عربية للثقافة، بعد اختيار العاصمة الرياض في عام 2000، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن جهته، صرح وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الأمير بدر بن فرحان، إن اختيار الدرعية عاصمة للثقافة العربية للعام 2030، يعد "تتويجا لمسيرة عاصمة الدولة السعودية الأولى، وما أنتجته طيلة قرون من ثراء تاريخي وحضاري".

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، هي منظمة متخصصة، مقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الإقليمي والقومي والتنسيق فيما بينهما المشترك فيما بين الدول العربية الأعضاء. وقد أنشئت المنظمة بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية وتم الإعلان رسميا عن قيامها بالقاهرة يوم 25 يوليو 1970.

وتهدف إلى التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها. وفي إطار هذا الهدف العام، تنهض المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجملة من المهام، من أبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها، وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.