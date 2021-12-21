تسيير لجان متابعة لفروع الرواق الأزهري بالمحافظات

وجَّه المشرف العام للرواق الأزهري، الدكتور عبدالمنعم فؤاد، بتسيير لجان متابعة لأروقة القرآن الكريم في المحافظات؛ للوقوف على سير الدراسة في الأروقة الفرعية وعددها (34) فرعًا في (18) محافظة.

وقال مدير عام الجامع الأزهر، الدكتور هاني عودة، في تصريحات اليوم، إنَّ هناك خطة لمتابعة هذه الأروقة بشكل مستمر عبر التقارير اليومية، والأسبوعية، والشهرية، للوقوف على مدى التقدم في الحفظ والمراجعة، لافتا إلى أن هذه اللجان الموجَّهة للأروقة الفرعية مهمتها الاطمئنان على سير الدراسة، ومدى الالتزام بالمقررات وفقًا للمنهج المعد لأنظمة تحفيظ القرآن الكريم، والالتقاء بالدارسين ومعرفة متطلباتهم ومحاولة تذليلها.

وأشار مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن تسيير هذه اللجان يأتي وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بالاهتمام بكتاب الله - تعالى - تلاوة وحفظًا وإتقانًا، وبمتابعة مستمرة من فضيلة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني لسير الدراسة في الأروقة.

جدير بالذكر أن أروقة القرآن الكريم، والأروقة العلمية قد تَقَدَّم للدراسة فيها هذا العام ما يقترب من 80 ألف دارس من كل المحافظات المصرية.