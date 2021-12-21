تسلمت الفلبين، اليوم الثلاثاء، أكثر من 3.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تبرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية لتوزيع اللقاحات.

وذكرت شبكة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية، أن البلاد تسلمت مليونا و623 ألفا و960 جرعة من لقاح "فايزر" مقدمة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مليون و697 ألف جرعة من لقاح "أسترازينكا" مقدمة من فرنسا.

وأشارت الشبكة إلى أن الشحنة وصلت مطار نينوي أكينو الدولي في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية، ليرتفع بذلك إجمالي اللقاحات التي تسلمتها الفلبين منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 190 مليون جرعة.

وقد تمكنت السلطات الصحية في الفلبين حتى الآن من تطعيم 43 مليونا و534 ألفا و136 شخصا بشكل كامل ضد فيروس كورونا، بينما حصل 56 مليونا و260 ألفا و154 شخصا على الجرعة الأولى من اللقاح.