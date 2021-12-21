رئيس قناة السويس: حققنا إيرادات غير مسبوقة رغم أزمتي «كورونا» و«جنوح السفينة إيفرجيفن»

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ القناة حققت للمرة الأولى في تاريخها إيرادات تجاوزت ستة مليارات دولار رغم أزمتي فيروس كورونا وجنوح السفينة إيفرجيفن.

وأضاف في تصريحات لفضائية "TEN"، مساء الاثنين، أنَّ هناك رواجًا كبيرًا في النقل البحري بعد الإغلاق الذي أصاب العديد من الموانئ حول العالم بسبب كوفيد ـ 19.

وأوضح أنه من المتوقع زيادة حجم الإيرادات خلال باقي أيام العام الحالي، مؤكّدًا أنّ هناك طلبات على المعروض بسلاسل الإمداد كقطع الغيار والملابس والمواد الغذائية، مما تسبب في زيادة السفن المرة خلال الفترة الحالية.

وكان ربيع قد استقبل يوم الاثنين، وفدًا من ذوي الهمم ضم 100 طفل ضمن مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيعهم على الإبداع وتنمية قدراتهم.

وأطلع الفريق ربيع، الأطفال من ذوي الهمم على نظام الملاحة بقناة السويس قبل وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وسلّط الضوء على ما حققته من مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع الطاقة العددية والاستيعابية للقناة.