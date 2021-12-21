العراق: 13حالة وفاة و336 إصابة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و87 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 336 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و91 ألفا و180 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 456 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و60 ألفا و869.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 16 ألفا و218 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 8 ملايين و311 ألفا و268 شخصا.