إصابة ٤ في حادث انقلاب توك توك في إدفو

شهد كوبري إدفو، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب توكتوك أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بانقلاب توكتوك على كوبري إدفو العلوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتبين إصابة سائق التوكتوك و3 طالبات.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: مصطفى حسن عبدالرحمن سائق التوكتوك، والطالبة سحر عبدالعاطي، 17 عاما، وزمزم أبوالحجاج رسلان حسن، 17 عاما، وسيمون رمزي فكري عبدالسيد، 17 عاما، وجميع المصابين من قرية النزل، وحالتهم الصحية مستقرة، ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بمستشفى إدفو العام.