واشنطن تعرض مكافأة مالية لمن يقدم معلومات عن قتلة كاتب علماني في بنجلاديش

عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى5 ملايين دولار يوم الاثنين لمن يدلي بمعلومات عن هجوم إرهابي أسفر عن مقتل كاتب علماني في بنجلاديش قبل أكثر من ست سنوات.

وأعلن جهاز الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية على موقعه الإلكتروني عن المكافأة، وهي جزء من نظام المكافآت من أجل العدالة .

وكان مهاجمون يحملون مناجل قد اعتدوا على أفيجيت روي حتى الموت وأصابوا زوجته رافيدا بونيا أحمد، بينما كان الزوجان، وهما مواطنان أمريكيان مولودان في بنجلاديش، عائدين من معرض للكتاب في دكا في 26 شباط/فبراير 2015.

وكان الزوجان قد سافرا من الولايات المتحدة لحضور حفل إزاحة الستار عن كتاب روي الجديد في المعرض.

وجاء في المنشور على موقع الوزارة على شبكة الانترنت أن "هذا التحقيق لا يزال مفتوحا ونحن نسعى للحصول على معلومات تساعد أجهزة إنفاذ القانون على تقديم مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي الشنيع إلى العدالة".

ووُجهت تهم إلى ستة متشددين إسلامويين، جميعهم أعضاء في فريق أنصار الله بانجلا المحظور، وحوكموا وأدينوا. ويعتقد أن الجماعة هي جناح محلي لفرع القاعدة في شبه القارة الهندية، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية في عام 2016.

وفي شباط/فبراير، حُكم على خمسة منهم بالإعدام، وحكم على الآخر بالسجن مدى الحياة. وحوكم اثنان من المدانين غيابيا ولا يزالا هاربين.

وقالت وزارة الخارجية إنه تم رصد ما يصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص آخر متورط في الهجوم في أي بلد.

وكان روي قد كتب عن مواضيع تشمل العلوم والمجتمع والفلسفة في هذا البلد ذو الأغلبية المسلمة في جنوب آسيا. وألف عددا من الكتب المثيرة للجدل بما في ذلك كتاب "المثلية الجنسية" و "فلسفة الملحدين".

وشهدت بنجلاديش موجة من الهجمات الإرهابية على كُتّاب علمانيين ومدونين وأكاديميين وكهنة وأشخاص من ديانات الأقليات بين عامي 2013 و2016.

وتبنى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو فروعهما المحلية هذه الهجمات، لكن المحققين قالوا إن مسلحين محليين يقفون وراء الهجمات.