تحذيرات فلسطينية من تداعيات التوتر الحاصل في السجون الإسرائيلية

حذرت مصادر فلسطينية من تداعيات التوتر الحاصل في السجون الإسرائيلية بسبب إجراءات التضييق على الأسيرات، والتنكيل بأسرى سجن نفحة عقب إقدام أحد الأسرى على طعن ضباط في السجن.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان إن حالة من التوتر الشديد تسود كافة السجون الإسرائيلية وجميع الأقسام مغلقة بشكل كامل، فيما انقطع التواصل مع أسرى قسم 12 بسجن نفحة.

وذكر أن "هناك خشية حقيقية على حياة أسرى قسم 12 في سجن نفحة من تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، من بينهم مرضى وكبار في السن".

وكان القسم المذكور شهد طعن أسير ينحدر من قطاع غزة أحد الضباط الإسرائيليين مساء أمس ما أدى إلى إصابته بجروح

من جهتها حذرت حركة حماس من أن "اعتداءات" إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات يمثل "استفزازا للمقاومة" الفلسطينية.

وقال القيادي في حماس مشير المصري ، خلال اعتصام في شمال غزة قبالة منزل الأسير الذي طعن ضابطا إسرائيليا، إن "قضية الأسرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه وإجراءات الاحتلال بحق الأسيرات هو استفزاز للمقاومة وصواريخها".

ودعا المصري الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس إلى "الانتفاض على خطوط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، وشن هجمات بالسكاكين وكل الوسائل انتفاضا للأسرى والأسيرات".

على صعيد آخر ، حذرت أوساط حقوقية فلسطينية من تدهور خطير على الوضع الصحي لأسير فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية) ، في بيان ، إن "المخاطر تتصاعد على مصير الأسير هشام أبو هواش /40 عاما/ من الخليل في ظل مواصلته إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 127 يوما على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري".

واعتقل الجيش الإسرائيلي أبو هواش في 27 تشرين أول/أكتوبر 2020 وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر قبل أن يتم تمديد احتجازه ما دفعه للإضراب عن الطعام.

وتعتقل إسرائيل ما يزيد عن أربعة آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.