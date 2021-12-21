تعليم الوادي الجديد ينفذ ندوة عن نبذ العنف والتنمر بمدرسة البستان بالخارجة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، ندوة عن نبذ العنف والتنمر، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "مصر أرض المحبة والسلام"، وذلك بمقر مدرسة البستان الإعدادية والابتدائية بالخارجة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين التربية والتعليم وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بحضور نادية عزمي، مقرر فرع قومى المرأة بالوادي الجديد، ومدير الاتصال السياسي بالتربية والتعليم، ومدير المدرسة وعدد من المعلمين والمعلمات والطلاب.

وقالت آمال عبدالمريد، مدير الإتصال السياسي بتعليم الوادي الجديد، أن الندوة تناولت نبذ العنف والتنمر والتحلي بروح التسامح والمحبة، في ظل أن مصر ارض المحبة والسلام، ولابد من المعاملة الطيبة بين الطلاب والمعلمين وأفراد الأسرة وجميع اطياف المجتمع.

واشارت إلى إستمرار تنفيذ سلسلة من الندوات حول التثقيف الصحي، والتعريف بآثار المحافظة بجانب ندوات قومي المرأة، في ظل خطة قطاع تعليم المحافظة بقيادة الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد.

من جانبها، أكدت نادية عزمى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالوادي الجديد، على ضرورة مناهضة العنف والتنمر بكافة أشكاله، والتعاون المستمر بين قطاع التعليم وقومي المرأة في تنفيذ الندوات التى تدعو الى نبذ العنف والتنمر ونشر روح المحبة والتسامح.

واشارت إلى دور المجلس في نبذ ومناهضة العنف بجميع أشكاله، ودور الأسرة والمدرسة في الحفاظ على هيبة العملية التعليمية للإرتقاء بالمجتمع ومناهضة كافة أشكال العنف.