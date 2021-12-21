 لجنة التطعيم الدائمة بألمانيا توصي بإعطاء الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر فقط - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 4:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

لجنة التطعيم الدائمة بألمانيا توصي بإعطاء الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر فقط

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 4:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 4:32 م

أعلنت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، التوصية بإعطاء الجرعة التنشيطية المضادة لكورونا بعد 3 أشهر بدلا من 6 أشهر بعد أخذ التطعيم الكامل.

وقالت اللجنة إن هذه التوصية التي صدرت بسبب متحور أوميكرون الجديد سيتم العمل بها على الفور.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك