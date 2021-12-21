لجنة التطعيم الدائمة بألمانيا توصي بإعطاء الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر فقط

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أعلنت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، التوصية بإعطاء الجرعة التنشيطية المضادة لكورونا بعد 3 أشهر بدلا من 6 أشهر بعد أخذ التطعيم الكامل.
وقالت اللجنة إن هذه التوصية التي صدرت بسبب متحور أوميكرون الجديد سيتم العمل بها على الفور.