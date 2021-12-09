إقالة فيتور بيريرا من تدريب فنربخشة

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أعلن نادي فنربخشة الاثنين انفصاله عن مدربه البرتغالي فيتور بيريرا بسبب النتائج المخيبة في النصف الأول من الدوري التركي.

ويحتل فنربخشة المركز الخامس في الدوري بعد 17 مرحلة حقق خلالها تسعة انتصارات فقط بينها ثلاثة في مبارياته العشر الأخيرة، وهو يتخلف بفارق 14 نقطة عن طرابزون سبور المتصدر.

كما خرج فنربخشة خالي الوفاض من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بحلوله ثالثًا في المجموعة الرابعة خلف أينتراخت فرانكفورت المتصدر وأولمبياكوس اليوناني.

وسيخوض فنربخشة ملحق مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي ضد سلافيا براغ التشيكي في فبراير المقبل في سعيه إلى إكمال مشواره القاري في المسابقة القارية الحديثة.

وعاد فيتور بيريرا الذي قاد فنربخشة إلى المركز الثاني في الدوري موسم 2015-2016، إلى الإدارة الفنية للفريق في يوليو الماضي.

وكان الفوز القاتل على حساب الغريم التقليدي غلطة سراي (2-1 بهدف للبرتغالي ميغل كريسبو في الدقيقة الاخيرة) في دربي اسطنبول في نهاية نوفمبر الماضي والذي كان الأول لفنربهتشة في خمس مباريات، أعطى بعض الأمل لبعض مشجعيه، لكن الفريق حقق منذ ذلك الحين العديد من النتائج السيئة.

ويلهث فنربخشة خلف لقبه الـ20 في الدوري والأول منذ 2014.

وأنهى فنربخشة ثاني أفضل المتوجين في الدوري خلف جالاطا سراي (22 لقبا) الموسم الماضي في المركز الثالث خلف غريميه في بشيكتاش وغلطة سراي.